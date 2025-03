Milano, 11 mar. (LaPresse/AP) – Il Ministero della Difesa russo afferma che le difese aeree hanno abbattuto durante la notte 337 droni ucraini in 10 regioni russe in quello che sembra essere il più grande attacco di droni ucraini alla Russia in tre anni. La maggior parte dei droni, 126, è stata abbattuta nella regione di Kursk, al confine con l’Ucraina, parti della quale sono controllate dalle forze di Kiev, e 91 sono stati abbattuti nella regione di Mosca.

