Foto dall'archivio

Blitz dei Nas dalle prime ore dell'alba

È in corso dalle prime ore dell’alba una maxi operazione dei carabinieri del Nas a Napoli e Salerno: circa 300 militari dell’Arma stanno dando esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari a 70 indagati, tutti accusati dei reati di associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e materiale, corruzione, e truffa aggravata in danno del Servizio Sanitario Nazionale.

L’ordinanza è stata emessa, all’esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della stessa Procura.

