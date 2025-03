Milano, 10 mar. (LaPresse) – In vista dei colloqui di domani a Riad tra Stati Uniti e Ucraina, il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per discutere le aspettative riguardo all’incontro. Un portavoce di Downing Street ha affermato che Starmer ha detto a Trump “che i funzionari del Regno Unito hanno parlato con i funzionari ucraini durante il fine settimana e che rimangono impegnati per una pace duratura”. Il primo ministro britannico ha aggiunto di “sperare che i colloqui avranno un esito positivo, che consentirà di riavviare gli aiuti e la condivisione di intelligence degli Stati Uniti”. Lo riporta il Guardian. “I due leader hanno anche parlato dell’accordo economico di cui avevano discusso alla Casa Bianca e il primo ministro ha accolto con favore le conversazioni dettagliate che si erano già svolte per portare avanti la questione. Entrambi i leader hanno concordato di rimanere in contatto”, ha aggiunto il portavoce.

