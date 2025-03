Milano, 10 mar. (LaPresse) – Problemi per X che da poco dopo le 10 risulta non raggiungibile sia con l’app che via web. Oltre 3mila già le segnalazioni di malfunzionamento registrate dal sito Downdetector in Italia, per lo più relative all’applicazione. Al momento l’ex Twitter, ora di proprietà di Elon Musk, risulta avere problemi anche fuori dall’Italia: quasi 23mila le segnalazioni dagli Stati Uniti.

