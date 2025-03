Torino, 10 mar. (LaPresse) – Il ministero della Difesa siriano ha annunciato la conclusione delle operazioni militari nella costa ovest del Paese. “Annunciamo la fine delle operazioni militari avviate per gli obiettivi fissati”, ha dichiarato il portavoce del ministero Hassan Abdel Ghani, citato dall’agenzia Sana. “Le istituzioni pubbliche hanno potuto riprendere il loro lavoro e fornire servizi di base al nostro popolo in preparazione del ritorno alla normalità e impegnandosi per ristabilire sicurezza e stabilità”. Un annuncio che arriva dopo che negli ultimi giorni le forze governative hanno avuto violenti scontri con uomini armati fedeli all’ex presidente Assad.

