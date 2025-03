Città del Vaticano (Vaticano), 10 mar. (LaPresse) – Per quanto riguarda la possibilità di un ritorno di Papa Francesco a Santa Marta fonti vaticane fanno sapere che “è presto” per parlare di un rientro in Vaticano del Pontefice, nonostante i lievi miglioramenti degli ultimi giorni.

