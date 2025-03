Milano, 10 mar. (LaPresse) – Romans Vainsteins, ex ciclista campione mondiale della prova in linea su strada nel 2000 a Plouay, è stato arrestato dai carabinieri di Lecco all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Il 53enne è stato arrestato per violazione degli obblighi familiari.

