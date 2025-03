Milano, 7 mar. (LaPresse) – Per la prima volta, i caccia francesi Mirage 2000 sono stati utilizzati dall’esercito ucraino per respingere un massiccio attacco russo. Lo ha fatto sapere l’Aeronautica militare delle Forze armate dell’Ucraina in un messaggio Telegram. “Vale la pena notare che i caccia francesi, arrivati in Ucraina solo un mese fa, hanno preso parte per la prima volta alla risposta a un attacco aereo nemico”, si legge nel messaggio. Nella notte, l’esercito russo ha lanciato contro l’Ucraina 67 missili di vario tipo (da crociera Kh-101/Kh-55cm, Caliber, balistici, antiaerei S-300, da aviazione guidata Kh-59/69) e 194 droni. Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto 100 droni e 34 missili. Inoltre, fino a dieci missili russi (non inclusi nelle statistiche di quelli abbattuti) non hanno raggiunto i loro obiettivi.

