Citta del Vaticano (Vaticano), 7 mar. (LaPresse) – “La situazione è stabile come ieri ovvero stabile in quadro complesso. La prognosi resta riservata”. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede in relazione alle condizioni di Papa Francesco ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma dal 14 febbraio.

