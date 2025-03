Milano, 6 mar. (LaPresse) – La Russia ha bisogno di una versione della pace in Ucraina “che ci soddisfi”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Dobbiamo scegliere per noi stessi una versione della pace che ci soddisfi e che garantisca la pace per il nostro Paese in una prospettiva storica a lungo termine”, ha dichiarato Putin in occasione di un incontro con dipendenti e assistenti della sede moscovita della fondazione ‘Difensori della Patria’.

