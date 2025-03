Milano, 6 mar. (LaPresse) – È di una vittima l’incidente stradale avvenuto stamani in via dell’Industria a Montano Lucino, in provincia di Como, dove è avvenuto uno scontro frontale tra una auto e una motocicletta. L’uomo in sella alla moto, 37 anni, è deceduto sul colpo, mentre il conducente dell’auto, 78 anni, è stato trasportato in ospedale, in codice giallo, per accertamenti.

