Roma, 5 mar. (LaPresse) – “I dati sui femminicidi sono ancora allarmanti e confermano che le iniziative di prevenzione e di contrasto richiedono innanzitutto di essere accompagnate da azioni positive, in grado di incidere in profondità sul piano culturale, attraverso la promozione in ogni campo dei valori della parità e del rispetto, con una particolare attenzione rivolta alle nuove generazioni”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del question time alla Camera. “Nel 2024 sono stati adottati 2.746 ammonimenti per stalking o revenge porn, con un aumento del 44 per cento rispetto all’anno precedente – ha detto il ministro -. 5.858 sono stati quelli adottati per violenze in ambito domestico, con un incremento del 126 per cento. Sono stati, inoltre, 415 gli arresti in flagranza differita applicati grazie alle nuove disposizioni normative”.

