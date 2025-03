Milano, 5 mar. (LaPresse) – “Vogliamo tutti un futuro sicuro per il nostro popolo. Non un cessate il fuoco temporaneo, ma la fine della guerra una volta per tutte. Con i nostri sforzi coordinati e la leadership degli Stati Uniti, questo obiettivo è assolutamente raggiungibile”. Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo aver avuto una conversazione con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Contiamo sull’unità dell’Europa intorno all’Ucraina e stiamo lavorando per questo”, ha aggiunto Zelensky, “ricorderemo sempre il contributo della Germania al rafforzamento dello scudo aereo dell’Ucraina e, soprattutto, alla protezione di migliaia di vite umane. Vediamo opportunità per espandere la nostra cooperazione in questo settore. Continueremo a lavorarci”.

