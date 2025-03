Milano, 5 mar. (LaPresse) – “Gli elementi di novità, e purtroppo di maggiore gravità, descritti negli atti di accusa inducono questa Amministrazione a non sostenere più la necessità di proseguire nell’iter di approvazione della proposta di legge cosiddetta ‘Salva Milano’”. Lo rende noto Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, in una nota, in merito alle indagini della Procura di Milano sulle pratiche edilizie.

