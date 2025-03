Roma, 5 mar. (LaPresse) – L’Inter sbanca il de Kuip di Rotterdam e archivia la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, superando per 0-2 il Feyenoord. Gli uomini di Simone Inzaghi domano gli olandesi e passano in vantaggio al 38′: Asslani pesca Dumfries sull’esterno che tocca per Barella. Il centrocampista azzurro pennella e trova la zampata vincente di Marcus Thuram. Il raddoppio al 50′: Bastoni dalla sinistra trova l’accorrente Zielinski: tiro ribattuto ma il pallone torna ancora sui piedi del polacco che serve Lautaro in area che spara sotto l’incrocio. Al 63′ l’Inter fallisce la chance dello 0-3 con Zielinski che si fa parare il calcio di rigore procurato da Thuram dopo l’intervento del Var.

