Milano, 3 mar. (LaPresse) – Oggi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà i suoi principali collaboratori per la sicurezza nazionale, tra cui il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, per discutere della possibile sospensione o della cancellazione totale degli aiuti militari all’Ucraina, comprese le armi già pagate dall’amministrazione Biden. Lo ha riferito un funzionario dell’amministrazione Trump al New York Times.

