Milano, 3 mar. (LaPresse) – “Il regime di Kiev e Zelensky non vogliono la pace. Vogliono che la guerra continui. Pertanto, in questa situazione, solo gli sforzi di Washington e la prontezza di Mosca non saranno chiaramente sufficienti”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportano i media russi. “Qualcuno deve far sì che Zelensky voglia la pace. Se gli europei possono farlo, onore e lode a loro”, ha aggiunto.

