Roma, 2 mar. (LaPresse) – “Un buon incontro con il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, per sviluppare un piano d’azione comune per porre fine alla guerra con una pace giusta e duratura”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l’incontro a Londra con la premier Giorgia Meloni. “Nessuno è interessato alla continuazione della guerra, tranne Putin, quindi è importante mantenere l’unità attorno all’Ucraina e rafforzare la posizione del nostro Stato in collaborazione con gli alleati: i Paesi europei e gli Stati Uniti. L’Ucraina ha bisogno di una pace sostenuta da garanzie di sicurezza affidabili. Ringrazio l’Italia per il suo costante sostegno e la sua partnership nel portare la pace in Ucraina”, aggiunge.

