Milano, 2 mar. (LaPresse) – “Anch’io prego per voi. E prego soprattutto per la pace. Da qui la guerra appare ancora più assurda. Preghiamo per la martoriata Ucraina, per Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Kivu”. Così Papa Francesco nel testo scritto per l’Angelus di domenica 2 marzo e diffuso dalla sala stampa della Santa Sede.

