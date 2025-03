Roma, 2 mar. (LaPresse) – “Nessuna conseguenza diretta dalla crisi di broncospasmo di venerdì scorso” per Papa Francesco. Lo si apprende da fonti vaticane. Le fonti sottolineano che questo si evince dall’aggiornamento diffuso questa sera. La crisi, quindi, potrebbe considerarsi chiusa, anche se i medici continuano a parlare di quadro complesso. Nell’aggiornamento medico, inoltre, non si menziona la leucocitosi segno che questa non è in corso.

