Milano, 1 mar. (LaPresse) – “Dopo tre anni di guerra e centinaia di migliaia di morti, è giunta l’ora della Pace. E se a Bruxelles qualcuno ancora usa toni bellici, come quasi tutti i ‘giornalisti’ italiani (con poche valorose eccezioni), l’Italia ha il diritto e il dovere di lavorare, insieme agli Stati Uniti e a tutti quelli che con tenacia e coraggio cercano di evitare una Terza Guerra Mondiale, per restituire ai nostri figli un futuro di pace e prosperità”. Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in un post con a corredo una card della Lega con questa frase: “Soldati italiani in Ucraina? No, grazie”.

