Milano, 1 mar. (LaPresse) – I capigruppo al Senato e alla Camera del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli e Riccardo Ricciardi, hanno scritto una lettera ai presidenti Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, perché ritengono “urgente calendarizzare le comunicazioni del Governo in merito al Consiglio europeo straordinario del 6 marzo 2025”. “Egregio Presidente, il prossimo 6 marzo avrà luogo un Consiglio europeo straordinario, con all’ordine del giorno la guerra in Ucraina ed il rafforzamento della difesa europea. Si tratta di un Consiglio di immane rilevanza internazionale, in un contesto da ultimo segnato dall’incontro tra il Presidente degli Stati Uniti d’America ed il Presidente dell’Ucraina, nonché dall’approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell’Onu di una risoluzione presentata degli Stati Uniti”, mettono nero su bianco Patuanelli e Ricciardi. “Riteniamo, pertanto, oggettivamente necessario che il Governo – e, segnatamente il Presidente del Consiglio dei Ministri – svolga sue comunicazioni in merito alle posizioni che intenderà assumere in occasione del suddetto Consiglio, tenendo conto degli eventuali indirizzi formulati dal Senato della Repubblica. Le chiedo, dunque, di voler urgentemente convocare una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, al fine di calendarizzare celermente le Comunicazioni del Governo in merito al Consiglio europeo straordinario del 6 marzo 2025, volte al coinvolgimento del Parlamento della Repubblica nella definizione della politica nazionale in sede europea”, concludono gli esponenti M5S.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata