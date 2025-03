Milano, 1 mar. (LaPresse) – Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa, Israel Katz, hanno dato istruzioni all’Idf di “prepararsi a difendere” la città a maggioranza drusa di Jaramana, alle porte di Damasco, in Siria. In una dichiarazione rilasciata dall’ufficio di Katz, di cui riferisce il Times of Israel, si legge che la città è “attualmente sotto attacco da parte delle forze del regime siriano”. “Non permetteremo al regime islamico estremista in Siria di fare del male ai drusi. Se il regime danneggia i drusi, sarà colpito da noi”, ha dichiarato Katz. “Siamo impegnati con i nostri fratelli drusi in Israele a fare tutto il possibile per evitare che ai loro fratelli drusi in Siria venga fatto del male e adotteremo tutte le misure necessarie per mantenere la loro sicurezza”, ha aggiunto. Secondo notizie che arrivano dalla Siria, citate dal Times of Israel, le autorità si sono scontrate con uomini armati locali durante una campagna di sicurezza a Jaramana.

