Roma, 28 feb. (LaPresse) – Il provvedimento “vale 3 miliardi: 1,6 per le famiglie e 1,4 per le imprese”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza dopo il cdm che ha dato il via libera al decreto contro il caro-bollette.

