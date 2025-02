Roma, 27 feb. (LaPresse) – L’allenatore boemo Zdenek Zeman è ricoverato nel reparto di Stroke Unit del Policlinico Gemelli per una sospetta patologia ischemica di cui già aveva sofferto in passato. Le condizioni cliniche dell’ex mister 77enne di Roma e Lazio sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. E’ vigile e collaborante. Attualmente è sottoposto ad ulteriori accertamenti al fine di individuare le adeguate terapie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata