Roma, 27 feb. (LaPresse) – “Io non ci sto in un partito che ha affrontato questa bufera mediatica con troppa leggerezza e senza approfondire il discorso. Per questo motivo ritengo opportuno dimettermi da capogruppo di Fratelli d’Italia”. A scriverlo sui suoi canali social è Silvia Colombo, la consigliera e capogruppo di Fratelli d’Italia a Treviglio (Bergamo) al centro delle polemiche dopo aver pronunciato in Consiglio comunale una frase che metteva in connessione le consigliere incinte con la possibilità di dimettersi dall’aula. “Io non ci sto a vedere il mio intervento manipolato, estrapolato dal contesto del suo reale significato – scrive Colombo -. Si stava parlando di senso civico, di come, quando nella vita emergono nuove priorità, sia giusto interrogarsi sulle proprie capacità di svolgere al meglio il ruolo di rappresentanza comunale. Nel caso in cui una persona ritenesse di non poter più partecipare attivamente alla vita politica, per rispetto verso i cittadini, in certi casi, può essere più responsabile lasciare spazio a qualcun altro invece che proseguire e farlo in qualche modo. Leggere titoli aberranti come ‘Sei incinta? Dimettiti’ è semplicemente ignobile. Non solo non ho mai pronunciato né pensato una simile frase, ma va contro tutto ciò in cui credo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata