Washington (Usa), 26 feb. (LaPresse) – Se l’accordo sulle risorse minerarie dell’Ucraina non è finalizzato, la visita di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca è inutile. E’ quanto riferisce una fonte della Casa Bianca alla Cnn. “Se Zelensky non dice che l’accordo è definitivo, non ha senso che venga qui”, ha detto il funzionario riguardo alla visita di venerdì. Il presidente ucraino nel corso di una conferenza stampa ha affermato che “trarremo delle conclusioni” riguardo all’accordo dopo l’incontro con Donald Trump.

