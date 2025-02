Roma, 26 feb. (LaPresse) – “La situazione di stallo in cui si trova la Rai, ostaggio dei veti incrociati dei partiti, fa male all’azienda, ai dipendenti e ai cittadini. All’azienda perché ci sono tre direzioni di testata ad interim, una, il Tg3, da ben 5 mesi. Non c’è un presidente, mentre i competitor innovano, investono e sperimentano, la Rai resta al palo, con un piano industriale solo sulla carta e un piano delle news che ancora non vede la luce”. Così il Cdr Rai e l’esecutivo Usigrai in una nota approvata all’unanimità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata