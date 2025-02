Milano, 26 feb. (LaPresse) – “Avrò un viaggio di lavoro fra Giappone e Cina a maggio. In Giappone sarò all’Expo di Osaka, idem in Cina” con altri incontri. “Il mio obiettivo è avere contatti con grandi imprese, noi stiamo lavorando per il Ponte sullo Stretto, la Tav” e altre grandi opere. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, ospite della Stampa Estera a Roma. Su questo fronte “Cina e Giappone sono due realtà molto avanzate. Sono ansioso di esserci”, ha aggiunto.

