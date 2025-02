Washington (Usa), 26 feb. (LaPresse) – “Non commento mai su questo, non voglio mettermi in questa posizione”. Lo ha detto Donald Trump rispondendo a un giornalista che chiedeva se la politica della sua Amministrazione preveda un impegno per impedire che Pechino invada Taiwan. “Il rapporto che avremo con la Cina sarà molto buono”, ha aggiunto il presidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata