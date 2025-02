Sarajevo (Bosnia), 26 feb. (LaPresse/AP) – Il tribunale di Sarajevo ha condannato il presidente Milorad Dodik a un anno di prigione e a sei anni di interdizione dall’attività politica. La storica sentenza è arrivata dopo un processo durato un anno. Dodik è accusato di aver disobbedito all’Alto rappresentante internazionale Christian Schmidt, incaricato di supervisionare la pace nel paese balcanico. Il presidente, che non era in aula quando è stata letta la sentenza, ha dichiarato che ignorerà qualsiasi condanna e ha minacciato “misure radicali” in risposta, tra cui l’eventuale secessione dell’entità serba della Bosnia, la Repubblica Serba, dal resto del paese.

