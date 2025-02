Milano, 25 feb. (LaPresse) – “Svilupperemo la forza del nostro profilo internazionale, avendo già costruito solide basi in due mercati chiave come Italia e Germania, confermando il valore del nostro status di Banca paneuropea. Sebbene l’attuale quadro economico non sia quello che speravamo per l’Europa, abbiamo consolidato la nostra resilienza come attore economico, preparandoci a fronteggiare le difficoltà future e, soprattutto, a rimanere saldamente al fianco dei clienti per aiutarli a raggiungere il successo. In questo senso, le prospettive per noi sono davvero promettenti”. Così il presidente di UniCredit Pier Carlo Padoan nella lettera agli azionisti nella relazione finanziaria 2024 depositata in vista della assemblea del 27 marzo.

