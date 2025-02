Milano, 25 feb. (LaPresse) – Il tribunale di Milano ha assolto i manager di Rete Ferroviaria Italiana, Maurizio Gentile (ex ad), Umberto Lebruto e Vincenzo Macello, nel processo per la strage ferroviaria di Pioltello dalle accuse di omicidio e lesioni colpose. Dopo oltre 3 ore di camera di consiglio, le giudici della quinta sezione penale hanno letto il dispositivo nell’aula della Corte d’assise d’appello. Per il disastro ferroviario è stato condannato a 5 anni e 3 mesi solo Marco Albanesi, responsabile dell’Unità manutentiva di Brescia.

