Milano, 25 feb. (LaPresse) – “Io non mi sento sola e ringrazio i colleghi che sono qui al mio fianco. Io non mi sento sola neanche in questa nazione: nella battaglia per il garantismo credo che ci sia la maggioranza degli italiani”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo nell’Aula della Camera prima del voto sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei suoi confronti.

