Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Nel terzo anniversario della brutale invasione russa, l’Europa è a Kiev”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, appena arrivata nella capitale ucraina. “Oggi siamo a Kiev perché l’Ucraina è l’Europa – spiega – In questa lotta per la sopravvivenza non è in gioco solo il destino dell’Ucraina. È il destino dell’Europa”.

