Milano, 24 feb. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato con il leader della Cdu e vincitore delle elezioni in Germania, Friedrich Merz. Lo ha riferito l’ufficio del Primo Ministro, aggiungendo che la conversazione è stata “accesa” e che Netanyahu si è congratulato con Merz. Merz ha ringraziato il primo ministro per la conversazione e ha affermato che lo inviterà per una visita ufficiale in Germania, nonostante il mandato di cattura emesso contro di lui dalla Corte penale internazionale dell’Aia. Lo riportano i media israeliani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata