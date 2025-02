Roma, 23 feb. (LaPresse) – La Russia venderà mai i nuovi territori russi occupati in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, in un’intervista con il giornalista Pavel Zarubin per il programma ‘Mosca. Cremlino. Putin’, in onda sul canale televisivo Rossiya-1 (VGTRK) e citato0 dalle agenzie russe. “La cosa principale per noi è che le persone hanno preso da tempo la decisione di unirsi alla Russia. Questi territori non saranno mai venduti”, ha detto Peskov alla domanda se esista il pericolo che in futuro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “venda” il suo Paese e questo passi di fatto “in possesso degli Stati Uniti”.

