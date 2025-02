Milano, 22 feb. (LaPresse) – Elon Musk ha negato l’intenzione degli Stati Uniti di interrompere l’accesso all’Ucraina ai terminali Internet satellitari Starlink se non dovesse accettare l’accordo con Washington sulle risorse minerarie. In un post su X in cui citava questa notizia, Musk ha commentato: “Questo è falso”. Ha poi aggiunto che l’agenzia Reuters, che aveva dato l’indiscrezione, “sta mentendo. Sono secondi solo all’AP (Associated Propaganda) come bugiardi delle notizie”.

