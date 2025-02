Il Cairo (Egitto), 22 feb. (LaPresse/AP) – Un’epidemia di colera a Kosti, città del Sudan meridionale, ha ucciso 58 persone e ne ha contagiate altre 1.300 negli ultimi tre giorni. Lo hanno comunicato oggi le autorità sanitarie. L’epidemia è stata causata principalmente all’acqua potabile contaminata del Nilo Bianco, da cui molte famiglie si sono abbeverate dopo che l’impianto di approvvigionamento idrico della città è stato messo fuori uso durante un attacco delle forze paramilitari dell’Rsf. In un comunicato, il ministero della Sanità locale ha dichiarato che la malattia ha ucciso 58 persone e ne ha ammalate altre 1.293 tra giovedì e sabato a Kosti, 420 chilometri a sud della capitale Khartoum. Sono state adottate una serie di misure per combattere l’epidemia, tra cui il lancio di una campagna di vaccinazione contro il colera nella città che si trova sulla riva occidentale del fiume Nilo Bianco, di fronte a Rabak. È stato ampliata anche la capacità di un centro di isolamento in collaborazione con le Nazioni Unite e altri gruppi medici internazionali.

