Washington (Usa), 21 feb. (LaPresse) – Non è “molto importante” che Volodymyr Zelensky partecipi ai negoziati per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox News. “Non credo sia molto importante che lui sia a questi incontri”, ha detto il presidente Usa. “E’ stato lì per tre anni. Lui rende molto difficile fare accordi”, ha aggiunto.

