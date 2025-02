Torino, 21 feb. (LaPresse) – In seguito al tentativo di attentati agli autobus, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all’Idf di avviare un’operazione su vasta scala in Cisgiordania contro i centri terroristici. Lo ha riferito l’ufficio del premier. Netanyahu ha inoltre ordinato alla polizia e allo Shin Bet di “intensificare le attività preventive” nelle città israeliane per impedire ulteriori attacchi. Le decisioni sono state prese dopo un incontro con il ministro della Difesa Israel Katz, il capo di stato maggiore dell’Idf Herzi Halevi, il capo dello Shin Bet Ronen Bar e il capo della polizia Daniel Levy.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata