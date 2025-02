Milano, 21 feb. (LaPresse) – Un giovane operaio di 21 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro che si è verificato in un cantiere edile in via Marco Polo a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Il giovane è morto dopo essere stato colpito da un pannello in ferro per getti in opera.

