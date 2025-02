Francoforte (Germania), 21 feb. (LaPresse) – Le forze di sicurezza del Brandeburgo hanno arrestato un cittadino russo di 18 anni con l’accusa di aver pianificato un attacco. Secondo le informazioni, il giovane avrebbe pianificato un presunto attentato di matrice politica a Berlino, hanno reso noto la Procura generale del Brandeburgo e la polizia di Potsdam, come riporta Bild. L’arresto è avvenuto giovedì nel distretto di Dahme-Spreewald. Il diciottenne è stato arrestato dalle forze della Polizia federale e dell’Ufficio di polizia criminale dello Stato del Brandeburgo. All’operazione hanno preso parte anche forze speciali, agenti della polizia antisommossa e della polizia di Berlino. Oggi l’imputato è stato portato davanti a un giudice del tribunale distrettuale di Brandeburgo , che ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. Sono in corso le indagini per il sospetto di preparazione di un grave atto di violenza contro la sicurezza dello Stato.

