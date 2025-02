Roma, 21 feb. (LaPresse) – “Nel corso del 2024 sono pervenute 3537 denunce e segnalazioni che hanno dato luogo all’esame di altrettante fattispecie di ipotetico rilievo ai fini dell’esercizio delle azioni di competenza. Va evidenziato che detta mole di comunicazioni e informazioni segnala un notevole interesse generale all’azione erariale, vista a volte come possibile rimedio alle più svariate situazioni di apparente “malagestio”, irregolarità o illiceità amministrativa che tuttavia non sempre presentano i requisiti di specificità e concretezza della notizia di danno e pertanto non possono sfociare in attività istruttorie e nel successivo esercizio dell’azione di responsabilità”. Così il Procuratore regionale del Lazio della Corte dei Conti Paolo Luigi Rebecchi nel corso della sua relazione esposta questa mattina durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.

