Milano, 21 feb. (LaPresse) – Un’équipe cinese ha scoperto un nuovo coronavirus dei pipistrelli che comporta il rischio di trasmissione da animale a uomo, poiché utilizza lo stesso recettore umano del virus che causa il Covid-19. Si tratta del coronavirus HKU5, identificato per la prima volta in un pipistrello giapponese a Hong Kong. Lo riporta il South China Morning Post. Lo studio è stato condotto da Shi Zhengli, un’importante virologa nota come ‘donna pipistrello’ per le sue ampie ricerche sui coronavirus dei pipistrelli, presso il Laboratorio di Guangzhou insieme a ricercatori dell’Accademia delle Scienze di Guangzhou, dell’Università di Wuhan e dell’Istituto di Virologia di Wuhan. Il nuovo virus appartiene al sottogenere merbecovirus, che comprende anche il virus che causa la sindrome respiratoria del Medio Oriente (Mers). Il virus è in grado di legarsi all’enzima di conversione dell’angiotensina umana (ACE2), lo stesso recettore utilizzato dal virus Sars-CoV-2, che causa il Covid-19.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata