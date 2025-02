Washington (Usa), 20 feb. (LaPresse) – La “più grande minaccia per l’Europa” e “ancora per gli Stati Uniti” è l’immigrazione. Lo ha detto il vicepresidente Usa JD Vance, parlando al Cpac, la conferenza dei conservatori in corso a Washington. “Non possiamo ricostruire gli Stati Uniti e l’Europa lasciando che milioni di immigrati incontrollati entrino nei nostri Paesi”, ha detto Vance.

