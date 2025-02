Kiev (Ucraina), 20 feb. (LaPresse/AP) – La conferenza stampa che era in programma dopo i colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’inviato del presidente Donald Trump per l’Ucraina, Keith Kellogg, è stata annullata oggi su richiesta dei funzionari statunitensi. Lo ha dichiarato il portavoce del presidente ucraino, Serhii Nikiforov, precisando che la conferenza è stata annullata dopo l’incontro. Il viaggio di Kellogg a Kiev è coinciso con il recente botta e risposta a distanza fra Trump e Zelensky, che ha incrinato i loro rapporti personali e messo ulteriormente in dubbio il futuro del sostegno Usa allo sforzo bellico dell’Ucraina.

