Milano, 20 feb. (LaPresse) – Uno dei corpi restituiti oggi da Hamas è stato identificato come Oded Lifshitz. Lo ha confermato la sua famiglia. “Abbiamo ricevuto con dolore la notizia ufficiale e amara dell’identificazione del corpo del nostro amato Oded”, ha detto la famiglia Lifshitz in una dichiarazione diffusa dall’Hostages and Missing Families Forum. Lifshitz, 83 anni, attivista per la pace e uno dei fondatori del Kibbutz Nir Oz, è stato rapito dalla sua casa il 7 ottobre 2023. Sua moglie Yocheved è stata rapita separatamente e rilasciata 16 giorni dopo. “503 giorni strazianti di incertezza sono giunti al termine”, ha aggiunto la famiglia, “abbiamo sperato e pregato così tanto che il finale fosse diverso. Ora possiamo piangere il marito, il padre, il nonno e il bisnonno che ci mancano dal 7 ottobre”.

