Milano, 20 feb. (LaPresse) – “Agonia. Dolore. Non ci sono parole. I nostri cuori – i cuori di un’intera nazione – sono a brandelli”. È quanto scrive sui social il presidente israeliano Isaac Herzog dopo la consegna da parte di Hamas delle salme di 4 ostaggi morti nella Striscia di Gaza. “A nome dello Stato di Israele, chino il capo e chiedo perdono”, aggiunge Herzog, “perdono per non avervi protetto in quel terribile giorno. Perdono per non avervi riportato a casa sani e salvi”.

