Roma, 20 feb. (LaPresse) – L’ex Nar Massimo Carminati torna in carcere per scontare i tre anni e quattro mesi per il reato di corruzione, per il quale era stato condannato alla pena definitiva a 10 anni nell’ambito del processo Mondo di Mezzo. Carminati, secondo quanto apprende LaPresse, si è subito presentato nel carcere di Rebibbia, dopo che la Cassazione ha giudicato inammissibile la richiesta avanzata dalla difesa di Carminati per scontare il residuo pena definitiva con una misura alternativa al carcere.

